На Украине сообщают о проблемах из-за новых графиков отключения света

Новые графики отключения электроэнергии на Украине дали сбой в первый же день, пишет «Страна.ua».«Уже в первый день жизни по новым графикам, с утра, 16 декабря, во многих населенных пунктах, включая крупные города, все пошло наперекосяк», – отмечается в публикации.