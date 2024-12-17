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На Украине сообщают о проблемах из-за новых графиков отключения света

На Украине сообщают о проблемах из-за новых графиков отключения света

Новые графики отключения электроэнергии на Украине дали сбой в первый же день, пишет «Страна.ua».«Уже в первый день жизни по новым графикам, с утра, 16 декабря, во многих населенных пунктах, включая крупные города, все пошло наперекосяк», – отмечается в публикации.

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