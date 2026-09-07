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Царьград

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Археолог Джонс раскрыл загадку Ноева ковчега в Турции

Археолог Джонс раскрыл загадку Ноева ковчега в Турции

Археолог Эндрю Джонс близок к разгадке тайны Ноева ковчега в Турции. Объект с формой лодки обнаружен в горах, георадар показывает прямые углы и коридоры.

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