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Царьград

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Не берут лекарства: в России зафиксировали опасный штамм туберкулёза

Не берут лекарства: в России зафиксировали опасный штамм туберкулёза

Северо-запад России столкнулся с супермикробом EurA1.1.На территории России начал распространяться штамм-мутант микобактерий туберкулёза, который научился обходить действие стандартных медицинских препаратов.

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