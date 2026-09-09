Не берут лекарства: в России зафиксировали опасный штамм туберкулёза

Северо-запад России столкнулся с супермикробом EurA1.1.На территории России начал распространяться штамм-мутант микобактерий туберкулёза, который научился обходить действие стандартных медицинских препаратов.
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