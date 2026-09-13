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Умер актёр Геннадий Спириденков в Санкт-Петербурге

Умер актёр Геннадий Спириденков в Санкт-Петербурге

Заслуженный артист России, сыграл более 50 ролей в кино. Геннадий Спириденков стал широко известен благодаря сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Первый отдел».

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