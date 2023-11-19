Они уже совсем запутались. Украина включает Петра Ильича Чайковского в список "100 великих украинцев", считает его потомком древних укров, а Запад вдруг возводит на Петра Ильича и его наследие санкции, уничтожая их как русскую культуру.
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