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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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За что Чайковского сделали "украинцем". И почему его так не любит Запад

За что Чайковского сделали "украинцем". И почему его так не любит Запад

Они уже совсем запутались. Украина включает Петра Ильича Чайковского в список "100 великих украинцев", считает его потомком древних укров, а Запад вдруг возводит на Петра Ильича и его наследие санкции, уничтожая их как русскую культуру.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Что удивляться, украинцы люди малообразованные и бескультурные.
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12 час.
59
Это нелюдь!
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12 час.

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