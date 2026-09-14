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Мировое обозрение

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«GTA VI на фоне этого выглядит просто жалко»: 12 минут геймплея амбициозной средневековой песочницы Kingmakers привели фанатов в восторг

«GTA VI на фоне этого выглядит просто жалко»: 12 минут геймплея амбициозной средневековой песочницы Kingmakers привели фанатов в восторг

Анонс Kingmakers от студии Redemption Road Games и издательства tinyBuild из категории «любопытный инди-эксперимент» перешел в статус одного из самых обсуждаемых проектов последних лет.

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