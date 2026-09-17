Квалификация International Championship 2026: Кто участвует, даты проведения, призовой фонд турнира

Действующий Чемпион У Ицзэ начнет свою защиту титула в матче против Хаммада Миаха, в то время как Ронни О’Салливан и Марк Аллен снялись с турнира International Championship 2026, сообщает SnookerHQ У Ицзэ (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - первый раунд квалификации На этой неделе в Лестере проходит отборочный этап на International Championship 2026.