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Тренер Мексики о матче с Аргентиной: «Нужно готовиться, что Месси покажет свою лучшую версию. Много раз случалось, что ему было достаточно 5 минут из 90, чтобы решить исход игры»

Главный тренер сборной Мексики высказался о предстоящем матче против Аргентины. Команды встретятся во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

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