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"Мне говорили: вы - преступница": Алферова выдала неожиданную правду о дочери

"Мне говорили: вы - преступница": Алферова выдала неожиданную правду о дочери

72-летняя Ирина Алферова отдала всю жизнь кино и театру. В браке с болгарским дипломатом Бойко Гюрова у нее появилась дочка Ксения, которая решила пойти по материнским стопам и покорила отечественную сцену.

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