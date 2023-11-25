"Мне говорили: вы - преступница": Алферова выдала неожиданную правду о дочери

72-летняя Ирина Алферова отдала всю жизнь кино и театру. В браке с болгарским дипломатом Бойко Гюрова у нее появилась дочка Ксения, которая решила пойти по материнским стопам и покорила отечественную сцену.
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