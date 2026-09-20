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Новости Липецка

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11 липецких агрокомпаний вошли в топ-50 крупнейших в ЦФО

11 липецких агрокомпаний вошли в топ-50 крупнейших в ЦФО

Липецкая область заняла второе место среди регионов Центрального федерального округа по числу агрокомпаний, вошедших в топ-50 по выручке.

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