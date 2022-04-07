Заноза для ЕС: что показала победа на выборах Орбана и Вучича

Источник: tportal Сразу в двух европейских странах – Венгрии и Сербии – состоялись выборы, которые ознаменовались убедительными победами политических лидеров этих стран Они показали, что не все на старом континенте заражены вирусом русофобии.
Источник: tportal Сразу в двух европейских странах – Венгрии и Сербии – состоялись выборы, которые ознаменовались убедительными победами политических лидеров этих стран Они показали, что не все на старом континенте заражены вирусом русофобии.
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