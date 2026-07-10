В прощании с Хаменеи приняли участие 45 000 000 человек

Завершилась многодневная церемония прощания и похороны аятоллы Хаменеи. С учетом многодневных мероприятий, которые проходили не только в Иране, но и в Ираке, по иранским данным в прощании с аятоллой приняло участие более 45 000 000 человек.
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