Певица Любовь Успенская заявила в беседе с News.ru, что артист SHAMAN еще не дорос до звания легенды российской эстрады.
Певица Успенская заявила, что SHAMAN не дорос до звания легенды российской эстрады
Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
В принципе я согласен, что по одной песни, лаже весьма хорошей давать определение "легенда российской эстрады"преждевременно. Однако, сама Успенская, проведшая большую часть своей эстрадной жизни в США, никак не может претендовать на "легенду". Ей бы помалкивать и продолжать обустраивать свое жилище, за " собранные" $ в Америке. А она преподносит себя экспертом по определению ранжира российских певцов на эстраде. Еще одна пугачева, которая к старости, признается, что терпеть не могла зрителей.
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