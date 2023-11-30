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Певица Успенская заявила, что SHAMAN не дорос до звания легенды российской эстрады

Певица Успенская заявила, что SHAMAN не дорос до звания легенды российской эстрады

Певица Любовь Успенская заявила в беседе с News.ru, что артист SHAMAN еще не дорос до звания легенды российской эстрады.

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Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
В принципе я согласен, что по одной песни, лаже весьма хорошей давать определение &quot;легенда российской эстрады&quot;преждевременно. Однако, сама Успенская, проведшая большую часть своей эстрадной жизни в США, никак не может претендовать на &quot;легенду&quot;. Ей бы помалкивать и продолжать обустраивать свое жилище, за &quot; собранные&quot; $ в Америке. А она преподносит себя экспертом по определению ранжира российских певцов на эстраде. Еще одна пугачева, которая к старости, признается, что терпеть не могла зрителей.
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