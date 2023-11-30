Певица Успенская заявила, что SHAMAN не дорос до звания легенды российской эстрады

ПФ

Петр Федотов

В принципе я согласен, что по одной песни, лаже весьма хорошей давать определение "легенда российской эстрады"преждевременно. Однако, сама Успенская, проведшая большую часть своей эстрадной жизни в США, никак не может претендовать на "легенду". Ей бы помалкивать и продолжать обустраивать свое жилище, за " собранные" $ в Америке. А она преподносит себя экспертом по определению ранжира российских певцов на эстраде. Еще одна пугачева, которая к старости, признается, что терпеть не могла зрителей.