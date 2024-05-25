Последние новости из Минобороны: Новое задержание. Попова оставили под арестом. Белоусов ответил на вопрос о чистках в ведомстве

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Комментарии
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В
Валентина
Да похоже, что на Попове прихлебатели отыгрываются, а другие пытаются этой фигурой продемонстрировать неоднонаправленность карающих действий. А что подрывают реальный авторитет ещё не истребленных воинов-командиров, Армии, - ну так личные ущербные самолюбия и ещё что погаже оказываются важнее... Когда-нибудь СТРАТЕГИЧЕСКИЙ подход наконец возобладает???! или - да ведь если &quot;или&quot; , то уже и никакого &quot;или&quot; не будет!
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1 час.
Вячеслав Дегтярев
надо просматривать что подписываешь и нечего его обелять - следствие и суд(если их не купят и нет свой-чужой) определит кто и что......☝️😎... - время покажет........
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1 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Должен быть прядок списания техники и её утилизация или продажа. экономический вопрос в армии это слишком запутанная её часть...
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42 мин.

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