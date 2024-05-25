Последние новости из Минобороны: Новое задержание. Попова оставили под арестом. Белоусов ответил на вопрос о чистках в ведомстве

В

Валентина

Да похоже, что на Попове прихлебатели отыгрываются, а другие пытаются этой фигурой продемонстрировать неоднонаправленность карающих действий. А что подрывают реальный авторитет ещё не истребленных воинов-командиров, Армии, - ну так личные ущербные самолюбия и ещё что погаже оказываются важнее... Когда-нибудь СТРАТЕГИЧЕСКИЙ подход наконец возобладает???! или - да ведь если "или" , то уже и никакого "или" не будет!