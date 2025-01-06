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Неграмотные мигранты получат образование за бюджетные средства, Минобразование игнорирует запрет Госдумы

Неграмотные мигранты получат образование за бюджетные средства, Минобразование игнорирует запрет Госдумы

Неграмотные мигранты получат образование за бюджетные средства, Минобразование игнорирует запрет Госдумы Ирэн ОрлонскаяГосдума России одобрила во втором и третьем чтении законопроект, который вводит запрет на прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

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