Неграмотные мигранты получат образование за бюджетные средства, Минобразование игнорирует запрет Госдумы Ирэн ОрлонскаяГосдума России одобрила во втором и третьем чтении законопроект, который вводит запрет на прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.
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