Ньюгарден выиграл «Инди-500» второй год подряд, обогнав О’Уорда на последнем круге

Пилот «Пенске» Джозеф Ньюгарден стал победителем гонки «500 миль Индианаполиса» 2024 года. Ньюгарден стал первым гонщиком, выигравшим две «Инди-500» подряд, после Элио Кастроневеса, которому это удалось в 2001 и 2002 годах.