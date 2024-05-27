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Ньюгарден выиграл «Инди-500» второй год подряд, обогнав О’Уорда на последнем круге

Пилот «Пенске» Джозеф Ньюгарден стал победителем гонки «500 миль Индианаполиса» 2024 года. Ньюгарден стал первым гонщиком, выигравшим две «Инди-500» подряд, после Элио Кастроневеса, которому это удалось в 2001 и 2002 годах.

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