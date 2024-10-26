«Мы вас любим. Простите, если что не так»: последние звонки жертв и сообщения выживших заложников «Норд-Оста»

Прокатчики планировали, что мюзикл по роману Вениамина Каверина «Два капитана» будет идти в Москве несколько лет подряд, но через год после премьеры спектакль стал символом трагедии: 916 зрителей, актеров и сотрудников Театрального центра оказались заложниками террористов.