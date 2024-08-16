Исследователи обнаружили новый механизм, который регулирует состояние костей в зависимости от механических нагрузок

Профессор Чанцзюнь Ли (Changjun Li) с соавторами из больницы Сянъя Центрального Южного университета (Xiangya Hospital of Central South University) опубликовали в журнале Science Bulletin исследовательскую работу, посвящённую влиянию механической нагрузки на резорбцию кости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии