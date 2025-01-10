Дом после взрыва на Луначарского обследуют специалисты из Москвы

Жильцы двух подъездов смогли вернуться в свои квартиры Жильцы третьего и четвертого подъездов в доме 19 на улице Луначарского, где прогремел взрыв газа в Рождественскую ночь, начали возвращаться в свои квартиры.
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