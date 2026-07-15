"Есть чем похвастаться": ВМФ России вошел в тройку сильнейших в мире

ВМФ России вошел в тройку сильнейших в мире, пишет автор статьи на страницах The National Interest. Страна сохраняет один из мощнейших военно-морских флотов, отчасти из-за необходимости поддерживать боевые возможности на трех океанах.
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