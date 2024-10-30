Москвичка, гостившая в Тамбове, отдала мошенникам 28 млн рублей

Жительница московского региона, гостившая в Тамбове, стала жертвой мошенников. В период с 24 по 27 октября потерпевшей позвонили якобы с "Почты России" и сообщили о том, что на ее имя пришло заказное письмо.
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