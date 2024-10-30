Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    для этого храмы есть)никаких молельных домов,,,В Госдуме предлож...
  • Владимир Уфимцев
    Спасибо. Побольше бы таких сообщений про истинно русских творческих людей. А то порий и не знаешь, где это мы все жив...В Тамбове состоял...
  • Ингерман Ланская
    событие мирового масштаба... в оон про это уже знают?Скончался бывший ...

Москвичка, гостившая в Тамбове, отдала мошенникам 28 млн рублей

Москвичка, гостившая в Тамбове, отдала мошенникам 28 млн рублей

Жительница московского региона, гостившая в Тамбове, стала жертвой мошенников. В период с 24 по 27 октября потерпевшей позвонили якобы с "Почты России" и сообщили о том, что на ее имя пришло заказное письмо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх