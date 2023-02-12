Ванилла SU

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Как выглядит идеальная жертва

Как выглядит идеальная жертва

﻿﻿В жизни много разных людей. И неожиданно, некоторые из них не являются хорошими. Это люди, моральные установки которых почти ничем не ограничивают их поведение, это манипуляторы, самовлюбленные личности, патологические лжецы и прочая нечисть.

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