Как выглядит идеальная жертва

В жизни много разных людей. И неожиданно, некоторые из них не являются хорошими. Это люди, моральные установки которых почти ничем не ограничивают их поведение, это манипуляторы, самовлюбленные личности, патологические лжецы и прочая нечисть.
В жизни много разных людей. И неожиданно, некоторые из них не являются хорошими. Это люди, моральные установки которых почти ничем не ограничивают их поведение, это манипуляторы, самовлюбленные личности, патологические лжецы и прочая нечисть.
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