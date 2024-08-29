1 сентября состоится 37-й массовый велопробег из Калининграда в Зеленоградск и обратно

В Калининграде состоится 37-й массовый велопробег из города в Зеленоградск и обратно. Участникам предлагается собраться на парковке у Дворца спорта "Янтарный" с 8:30 до 10:00, после чего состоятся подготовительные мероприятия, включая формирование колонны, приветствие и инструктаж.
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