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Кучарчук: «В «Химках» было много персонажей, которых в принципе в футболе быть не должно»

Кучарчук: «В «Химках» было много персонажей, которых в принципе в футболе быть не должно»

Экс-футболист «Химок» Илья Кухарчук высказался о ситуации с банкротством подмосковного клуба.Экс-футболист «Химок» Илья Кухарчук высказался о ситуации с банкротством подмосковного клуба.

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