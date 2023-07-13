Военное обозрение

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Лидер Ирана аятолла Хаменеи прокомментировал саммит НАТО, связав украинский конфликт с жаждой прибыли американских корпораций

Лидер Ирана аятолла Хаменеи прокомментировал саммит НАТО, связав украинский конфликт с жаждой прибыли американских корпораций

Страны НАТО предлагают украинцам и далее воевать во имя финансовых интересов американских военно-промышленных компаний.

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