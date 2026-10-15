107 лет назад, 15 октября 1919 года, в Москве начала свою работу Станция скорой медицинской помощи. Она разместилась на базе Шереметьевской больницы на Большой Сухаревской площади.
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