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Польша доставила на Украину танки Leopard

Польша доставила на Украину танки Leopard

Направленные польской стороной танки Leopard немецкого производства уже доставлены на Украину. Такое заявление сделал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на открытии заседания Совета национальной безопасности страны 24 февраля.

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