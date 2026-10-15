NQ futures short Idea E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2026) CME_MINI_DL:NQZ2026 mikeekenyane I want to see price enter the blue box then drop towards the minor sellside and ultimately the weekly wick levels.
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