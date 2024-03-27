Увезли 40 человек в Wildberries: силовики начали облаву на мигрантов и проверяют военные билеты Евгения КомароваПравоохранительные органы 27 марта начали спецоперацию по облаве на мигрантов в Подмосковье.
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