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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билл Симмонс: «Сборная США получила 40 миллионов долларов за два матча в Абу-Даби»

Во время подготовки к олимпийскому турниру в Париже американцы провели в ОАЭ выставочные встречи с Сербией и Австралией.

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