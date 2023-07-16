Александр Палкин. В «контр-наступ» брошен генерал-предатель

Леонид Ивашов под знаком Девы... И Хохляндия под знаком Девы... А Власов, как вы думаете под каким знаком родился? Да, Дева... Гибкие они... Предатель он на все 100!

Владимир Андрианов

Ничего не скажу про автора и, тем более про Ивашова, но в статье написано: "процентов 80, если не больше, России является частной собственностью весьма узкого круга частных лиц", здесь трудно не согласиться, а самое паскудное то, что детки этих 80%, включая зятя нашего Шойгу не спешат в окопы на передок защищать то, что их папы и дедушки накрали. У них другая забота, как бы их яхты и виллы не отобрали.