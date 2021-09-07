Тёплый атмосферный фронт изменит погоду в Москве

В столице 7 сентября заметно потеплеет, но пройдут дожди.фото: pixabay.com Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Московского региона о необходимости брать с собой зонты, выходя на улицу во вторник, 7 сентября.