Две войны Украины: вторжение Киева принесло «победу» лишь на Западе

Как и любая воинственная страна, Украина находится в сильной зависимости от внешних сил. Киеву приходится вести две войны: реальные, материальные боевые действия против России и информационную войну, чтобы добиться, консолидировать и углубить поддержку Запада.
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