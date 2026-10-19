Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Kevin Lamarque/ReutersОкончательное решение о будущем Украины будут принимать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
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