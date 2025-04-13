Валерий Баринов: секреты творчества и взгляд на современное кино

Валерий Баринов, Народный артист РФ, в интервью заявил о влиянии массового вкуса на кино. На творческом вечере он представит произведения Есенина, Тарковского и других классиков, делясь личным опытом и размышлениями о семье и счастье.
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