Сегодня рано утром в нескольких микрорайонах Левобережья отключилось электричество. В Омскэлектро заявили, что их бригады уже в 9:15 восстановили работу электросетей.
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Сегодня рано утром в нескольких микрорайонах Левобережья отключилось электричество. В Омскэлектро заявили, что их бригады уже в 9:15 восстановили работу электросетей.