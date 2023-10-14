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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» пытались выменять Холидэя. Они предлагали за него больше, чем за Хардена

«Клипперс» пытались выменять разыгрывающего Дрю Холидэя после того, как он стал игроком «Портленда».  Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Клипперс» действовали агрессивно и предлагали за Холидэя больше, чем за Джеймса Хардена из «Филадельфии».

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