Билет в облака: как попасть на экскурсию в «Лахта Центр»

Корреспондент «Петербургского дневника» посетил смотровую площадку самого высокого здания Европы С начала февраля открылись обзорные экскурсии на самую высокую смотровую площадку в Европе – у верхушки небоскреба Лахта Центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии