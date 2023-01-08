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Анчелотти о 2 пенальти в игре «Реала» с «Вильярреалом»: «Я не свистнул бы ни в одном из случаев»

Карло Анчелотти недоволен пенальти, назначенными в игре «Реала» и «Вильярреала». Мадридская команда проиграла матч 16-го тура Ла Лиги со счетом 1:2.

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