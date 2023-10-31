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МГУ: с 2026-го в РФ айтишников можно будет искать по цифровому следу из курсовых

МГУ: с 2026-го в РФ айтишников можно будет искать по цифровому следу из курсовых

В Центре Компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ заявили, что с 2026 года работодатели смогут искать будуших сотрудников по цифровому следу, включающему учебные работы, научные публикации и базы данных.

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