МГУ: с 2026-го в РФ айтишников можно будет искать по цифровому следу из курсовых

В Центре Компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ заявили, что с 2026 года работодатели смогут искать будуших сотрудников по цифровому следу, включающему учебные работы, научные публикации и базы данных.
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