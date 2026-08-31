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Царьград

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Приметы к 1 сентября: как привлечь удачу в учебе и избежать проблем

Приметы к 1 сентября: как привлечь удачу в учебе и избежать проблем

Узнайте, как использовать счастливую одежду и пятирублевую монету для успешного начала учебного года.

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