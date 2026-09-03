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Hubble проследил новый десятиугольный вихрь вокруг южного полюса Сатурна

Hubble проследил новый десятиугольный вихрь вокруг южного полюса Сатурна

Телескоп Hubble зафиксировал у южного полюса Сатурна гигантский развивающийся десятиугольный атмосферный вихрь — первую крупную правильную геометрическую фигуру, когда-либо обнаруженную в южном полушарии планеты.

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