Пятеро фигурантов дела о захвате ростовского СИЗО получили от 21 до 29 лет

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону в июне 2024 года.
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