Петербург получил несколько наград регионального этапа Russian Event Awards

В конкурсе участвовали 173 проекта В Ярославле прошел финал окружного этапа Международной премии Russian Event Awards в области событийного туризма для Северо-Западного и Центрального федеральных округов.
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