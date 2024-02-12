Мошенники обманули жителя Котласского округа на 1,3 миллиона рублей

37-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о телефонном мошенничестве.Пострадавший рассказал полицейским о том, что накануне ему позвонил мужчина с неизвестного номера, представился сотрудником правоохранительных органов и предупредил о предстоящей утечке личных данных в одном из банков.