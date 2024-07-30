В Канаде продолжаются тяжбы по поводу наложенных в пандемию штрафов

Более трети жителей канадской провинции Квебек отказываются признавать себя виновными в нарушении запретов, наложенных властями во время эпидемии COVID-19 и оспаривают их в суде, 30 июля пишет The Montreal Gazette.
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