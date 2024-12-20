Ветврач Алешина: вяленым мясом можно порадовать собаку в Новый год

Специальные лакомства можно давать домашним животным, если хочется порадовать их в новогоднюю ночь. Об этом "Москве 24" рассказала ветеринарный врач, заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Елена Алешина.
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