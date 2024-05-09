Зеленский уволил Залужного с военной службы

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы. «Уволить генерала Залужного Валерия Фёдоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды», — говорится в тексте документа.
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