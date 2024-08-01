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Генменеджер «Ак Барса» о трансфере Барабанова: «Один из главных талантов поколения. Рассчитываем на лидерские качества – его отношение к делу может быть примером»

30-летний нападающий подписал соглашение на два года с казанским клубом. «Александр – игрок для топ-6, с большим опытом игры и в КХЛ, и в НХЛ, и в сборной России.

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