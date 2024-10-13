Завтра, 14 октября, Великий праздник-Покров Пресвятой Богородицы.🙏🙏🙏 Сегодня , накануне праздника, в новоаннинских храмах пройдут вечерние богослужения-17.
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Завтра, 14 октября, Великий праздник-Покров Пресвятой Богородицы.🙏🙏🙏 Сегодня , накануне праздника, в новоаннинских храмах пройдут вечерние богослужения-17.