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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Завтра, 14 октября, Великий праздник-Покров Пресвятой Богородицы

Завтра, 14 октября, Великий праздник-Покров Пресвятой Богородицы.🙏🙏🙏 Сегодня , накануне праздника, в новоаннинских храмах пройдут вечерние богослужения-17.

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